В Якутске презентованы исторические труды о жизни и работе Василия Никифорова-Кюлюмнюра

Две книги, рассказывающие о жизни и работе выдающегося общественного и государственного деятеля Якутии Василия Никифорова-Кюлюмнюра, были представлены в историческом зале Национальной библиотеки.

Двойная презентация завершала большой блок мероприятий, приуроченных к 150-летию Василия Никифорова-Кюлюмнюра.

Сначала собравшимся в зале рассказали о книге, которая является первой из серии «Национальная интеллигенция и становление государственности народов Якутии». По словам одного из составителей, заведующего кафедрой истории академической науки Института гуманитарных исследований Сибирского отделения РАН Пантелеймона Петрова, в создании 288-страничного труда принимали участие 6 докторов, 14 кандидатов наук, известные госдеятели, краеведы и правнучка Кюлюмнюра Альбина Никифорова. Наряду с самим Пантелеймоном Петровым в качестве составителей значатся председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Якутии Александр Жирков и исследователь Николай Черосов.

«Это большой труд, в создании которого принимали участие лучшие представители исторической науки республики. Среди авторов есть исследователи из СВФУ, Национального архива, Национальной библиотеки, Якутского музея имени Ярославского, Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера», — сообщил он.

Составитель добавил, что читателей заинтересуют не только авторские исследования, но и библиографический указатель, составленный работниками Национальной библиотеки Якутии, а также хроника жизнедеятельности Василия Никифорова, описанная специалистами Нацархива.

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Вторая книга – сборник документов, собранных командой из архива Якутии во главе с заместителем директора учреждения Натальей Степановой.

«Это один из наших крупных проектов. Работа над ним велась с 2015 года. Мы изучали свои собственные фонды, ездили в федеральные и региональные архивы. Всего за это время было выявлено 200 документов, в итоговый вариант вошли 167. По большей части это протоколы заседаний, на которых выступал Василий Никифоров, имеются документы, отражающие почти каждый период его жизни. Особое внимание мы уделили его деятельности на посту председателя Якутской городской управы, поскольку считается, что это самая неисследованная часть биографии Кюлюмнюра», — рассказала Наталья Степанова.

Она отметила, что из 167 документов, приведенных в книге, 151 публикуется впервые, а 33 имеют автограф самого Кюлюмнюра. Чтобы их собрать, команде пришлось работать не только в архивах республики, но и Санкт-Петербурга, Москвы, Забайкальского края.

«Материал мало изучен и может представлять для историков очень большой интерес. Работа по исследованию его жизни будет продолжена и дальше», — подчеркнула заместитель директора Нацархива.

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