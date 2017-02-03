В Якутске появятся свечи с национальным колоритом

Компания “Sakhacandle”, которая производит резные свечи ручной работы, планирует наладить линию продаж свеч с национальным колоритом. «Мы – первые, кто делает свечи в форме традиционной якутской утвари – чороон, кытыйа, сэргэ. Сейчас находимся в процессе патентования наших свеч», — рассказала руководитель молодой фирмы Наталья.

Первый год производства показал, что товар востребован и интересен покупателям. «Выходят на нас обычно через интернет – сайт sakhacandle.ru, социальные сети. Очень эффективная, к примеру, площадка для продвижения товаров – Instagram. Ну, и конечно, сотрудники Бизнес-инкубатора помогают в маркетинге», — поделилась Наталья.

Она является резидентом бизнес-инкубатора Якутска. Арендует на льготных условиях помещение в 20 квадратных метров. Мебель, компьютер, принтер, а также интернет предоставляет инкубатор.

Очень удобно, что в бизнес-инкубаторе постоянно проводятся различные семинары, консультации, круглые столы на тему предпринимательства. Специалисты своевременно уведомляют о мерах государственной и муниципальной поддержки бизнеса. «Я по их рекомендации подала заявку на грант мэрии города Якутска для молодых предпринимателей. Защитив бизнес-план, я получила средства, которыми закрыла расходы на приобретение оборудования», — рассказала начинающий предприниматель.

Сейчас у компании планы купить дополнительное оборудование и начать продажу — линейку свеч с национальным стилем. «Необходимые материалы и опыт есть, так что нас ждет большая и, надеюсь, плодотворная работа», — уверена Наталья.