В Якутске отметят юбилеи братьев Семена и Софрона Даниловых

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Администрация Горного улуса проведет торжественные мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения народного поэта Семена Данилова и 95-летию народного писателя Софрона Данилова. Они пройдут 21 апреля.

Данилов Семен Петрович – народный поэт Pеспублики Cаха (Якутия), видный общественный деятель. Он родился 20 марта 1917 года в Мытахском наслеге Горного улуса. Окончил Якутский государственный педагогический институт и Высшие литературные курсы при Литературном институте им. А.М. Горького. С 1961 года до последних дней жизни – председатель правления Союза писателей Якутии.

Данилов Софрон Петрович – народный писатель Pеспублики Cаха (Якутия), видный общественный деятель. Он родился 19 апреля 1922 года в Мытахском наслеге Горного улуса. Учился в Якутском рабфаке, затем окончил Якутский государственный педагогический институт.

Торжественные мероприятия памяти великих деятелей республики пройдут в Якутске 21 апреля.

07:00 Участие в передаче «Сана кун» главы МР «Горный улус» Н. Андреева, Н. Харлампьевой, И. Петрова. ГБУ НВК «Саха»
11:00 Открытие мемориальной доски Семена Петровича Данилова на аудитории №245 института языков и культуры народов северо-востока РФ ГУК СВФУ имени М.К. Аммосова
12:00

Встреча членов литературного объединения «Дьүрүскэн» Горного улуса с молодыми писателями республики

 Литературный музей имени П.А. Ойунского
15:00 Торжественное открытие начала строительства сквера Даниловых проспект Ленина,36
16:00 Выставка книг о жизни и творчестве Семена и Софрона Даниловых «Норуот сайдыытын түстээн, кэскилин санаан».

Выставка-продажа книг якутских писателей

Фотогалерея, посвященная жизни и деятельности Семена и Софрона Даниловых «Выдающиеся сыны Якутии»

 Саха академический театр имени П.А. Ойунского
17:00 Торжественное заседание общественности Республики Саха (Якутия) Саха академический театр имени П.А. Ойунского
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