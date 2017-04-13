В Якутске отметят юбилеи братьев Семена и Софрона Даниловых

Администрация Горного улуса проведет торжественные мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения народного поэта Семена Данилова и 95-летию народного писателя Софрона Данилова. Они пройдут 21 апреля.
Данилов Семен Петрович – народный поэт Pеспублики Cаха (Якутия), видный общественный деятель. Он родился 20 марта 1917 года в Мытахском наслеге Горного улуса. Окончил Якутский государственный педагогический институт и Высшие литературные курсы при Литературном институте им. А.М. Горького. С 1961 года до последних дней жизни – председатель правления Союза писателей Якутии.
Данилов Софрон Петрович – народный писатель Pеспублики Cаха (Якутия), видный общественный деятель. Он родился 19 апреля 1922 года в Мытахском наслеге Горного улуса. Учился в Якутском рабфаке, затем окончил Якутский государственный педагогический институт.
Торжественные мероприятия памяти великих деятелей республики пройдут в Якутске 21 апреля.
|07:00
|Участие в передаче «Сана кун» главы МР «Горный улус» Н. Андреева, Н. Харлампьевой, И. Петрова.
|ГБУ НВК «Саха»
|11:00
|Открытие мемориальной доски Семена Петровича Данилова на аудитории №245 института языков и культуры народов северо-востока РФ
|ГУК СВФУ имени М.К. Аммосова
|12:00
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Встреча членов литературного объединения «Дьүрүскэн» Горного улуса с молодыми писателями республики
|Литературный музей имени П.А. Ойунского
|15:00
|Торжественное открытие начала строительства сквера Даниловых
|проспект Ленина,36
|16:00
|Выставка книг о жизни и творчестве Семена и Софрона Даниловых «Норуот сайдыытын түстээн, кэскилин санаан».
Выставка-продажа книг якутских писателей
Фотогалерея, посвященная жизни и деятельности Семена и Софрона Даниловых «Выдающиеся сыны Якутии»
|Саха академический театр имени П.А. Ойунского
|17:00
|Торжественное заседание общественности Республики Саха (Якутия)
|Саха академический театр имени П.А. Ойунского