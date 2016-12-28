В Якутске отметили день Спасателя России

В столице республики прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню Спасателя России и 199-ой годовщине со дня образования Пожарной охраны Якутии.

С поздравлением к спасателям и пожарным обратились первый зампред правительства республики Алексей Колодезников и врио начальника Главного управления МЧС России по РС (Я) полковник внутренней службы Павел Гарин, председатель госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения РС(Я) Юрий Зайцев, начальник Государственной противопожарной службы Якутии Николай Иванов, начальник Службы спасения Якутии Николай Находкин, председатель Совета ветеранов ГУ МЧС России по РС(Я) Василий Шадрин и заместитель председателя Якутского республиканского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества Евгений Швец. Почетными гостями самого главного праздника спасателей стали представители МВД по РС(Я), администрации Якутска и других ведомств.

В ходе торжественного мероприятия состоялось вручение наград особо отличившимся сотрудникам МЧС и представителям Якутской территориальной подсистемы РСЧС.

Кроме того, Алексей Колодезников вручил дипломы победителей лауреатам межрегионального и регионального этапов VIII Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества»: специальному корреспонденту службы новостей ФГУП ВГТРК ГТРК «Саха» Дмитрию Макарову, а также сотрудникам Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия), Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по РС(Я) и Службы спасения Якутии.

В завершение мероприятия сотрудников МЧС ожидала концертная программа, посвященная празднованию Дня Спасателя России и Дня Пожарной охраны Якутии.