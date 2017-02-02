В Якутске отметили 74-ую годовщину окончания Сталинградской битвы

Народные депутаты Якутии 2 февраля на площади Победы Якутска участвовали в торжественной церемонии памяти, посвящённой 74-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских группировок в Сталинграде.

«Сегодня, находясь на площади Победы, на которой стоят мемориальные плиты городам-героям, мы отдаём дань памяти и уважениями тем, кто участвовал, тем, кто погиб, спасая наши жизни в бою под Сталинградом. Именно Сталинградская битва была, есть и остаётся, по оценке всех – общественности, историков – самой кровопролитной битвой», – сказала вице-спикер парламента республики Ольга Балабкина, обращаясь к участникам митинга.

Народный депутат республики сказала, что в Сталинградской битве участвовали 10 тысяч якутян. Среди них – Андрей Припузов, чей памятник стоит на берегу реки Лены в Хангаласском районе. Ольга Балабкина напомнила слова маршала Советского Союза В.И. Чуйкова о якутском снайпере-бронебойщике Гаврииле Дмитриевиче Протодьяконове, участвовавшем в битвах за Сталинград.

«Когда маршал Чуйков вызвал Г.Д. Протодьяконова для разговора в блиндаж, то якутский снайпер сказал, что он делал всё, чтобы немцы не увидели его», — маршал в своих воспоминаниях написал, что артиллерийский снайпер один остался из всего расчёта со своей 45-миллиметровой пушкой и стрелял по противнику, при этом он так хорошо маскировался, что танкисты противника узнавали об этой пушке только тогда, когда уже горели или были подбиты.

«Вечная слава и память героям Сталинграда: тем, кто остался жить и дал нам жить, и тем, кто погиб, защищая нас ценой своей жизни!» – сказала Ольга Балабкина.

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Министр труда и социального развития республики Александр Дружинин сообщил, что сегодня в Якутии проживает три живых свидетеля и участника Сталинградской битвы. «Это Рыбкин Пётр Петрович, 1923 года рождения, проживает в городе Якутске, награждён медалью «За отвагу», орденом Великой Отечественной войны I степени; Соколов Михаил Николаевич, 1921 года рождения, проживает в Якутске, награждён орденом Великой Отечественной войны II степени и орденом «За оборону Сталинграда»; Николаев Николай Сидорович, 1919 года рождения, проживает в городе Вилюйске, награждён орденом Великой Отечественной войны I степени; орденом Славы III степени, орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу» и орденом «За победу в Сталинградской битве». Мы сегодня отдаём дань памяти этим живым свидетелям Сталинградской битвы. Низкий им поклон», – сказал министр.

Участник Великой Отечественной войны Михаил Дмитриевич Попов с сожалением заметил, что живых участников войны остаётся всё меньше и меньше. «На сегодняшнем мероприятии присутствует всего два участника войны. Остальные будут дома слушать слова, адресованные в их адрес», – сказал ветеран. Михаил Дмитриевич рассказал, что был призван на фронт 8 августа 1942 года. «В августе 1942 года как раз начиналась подготовка к Сталинградской битве. Через четыре месяца, проезжал Сталинград, чтобы участвовать в кровопролитных боях под Харьковом», – сказал ветеран и обратился в адрес молодого поколения с призывом беречь свою Родину и ценить мир.

Также на митинге выступили заместитель главы города Якутска Евдокия Евсикова и мастер штаба студенческих отрядов Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова Виктор Климовский. Они говорили о значении героических дней обороны Сталинграда, вошедших в летопись Второй мировой войны как самые кровопролитные и жестокие, для коренного перелома хода войны, о том, что Сталинградская битва во все времена будет символизировать героизм, подвиг армии и народа.

Торжественный митинг завершился церемонией возложения живых цветов к мемориальной плите города-героя Сталинграда.