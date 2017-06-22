В Якутске открылась выставка бисерного искусства

В Якутске начал работу I международный конкурс-выставка бисерного искусства «Времен связующие нити». В конкурсе принимают участие 42 мастера из Якутии, Эстонии, Москвы, Новосибирска. Некоторые представили по 2-3 авторские работы.

Конкурс организовали магазин «Бисерная лавка» и Дом дружбы народов имени Алексея Кулаковского. В качестве жюри приехали известные в российском бисерном мире эксперты: мастер дважды лауреат Гран-при конкурса Art-Week Ирина Присяжнюк, главный редактор журнала «Модное рукоделие» Юрий Шуманский, дизайнер украшений, победитель и финалист международных конкурсов, владелец Интернет-магазина «Кабошон.ру» Валентина Генералова.

Жюри предстоит выбрать победителей по номинациям: «Этно-украшение», «Этно-костюмы», «Этно-аксессуары», «Предметы интерьера». Все посетители выставки смогут проголосовать за понравившуюся работу и выбрать обладателя приза зрительских симпатий. Перед участниками стояла задача соединить воедино исторические и культурные традиции народов мира с современными веяниями моды и искусства, сплести вместе современные техники исполнения с мастерством наших предков. И с этим все участники справились на отлично. На выставке можно было увидеть традиционные якутские илин кэбиһэр и бастыҥа, исполненные в современных техниках: сутажа, вышивки стразами, канителью, плетения бисером.

Сейчас доступен широкий выбор материалов и мастерицы, отталкиваясь от традиций и не ограничивая себя в фантазии, могут сотворить необыкновенное, уникальное изделие.

На открытии директор Дома дружбы народов Яна Игнатьева отметила, что проводимые ими республиканские конкурсы переходили на российский и международный уровни и пожелала дальнейшего роста и развития.

«Хорошее мероприятие, которое будет дальше развиваться и расширяться. Все работы будут оценены по достоинству. Организаторы – молодцы, на чистом энтузиазме провели огромную работу», – рассказала Ирина Присяжнюк.

«Все работы достойные и замечательные. Уровень работ очень высок. Недавно редакция журнала участвовала в зарубежной выставке в США, организаторы проводили международный конкурс. И я скажу, то, что вижу здесь, нисколько не уступает, работы некоторых достойны призовых мест любых больших, мировых конкурсов. Вижу большой интерес к бисеру среди якутских девушек, они много души вкладывают в эти работы, и это очень приятно, когда люди любят и чтят свои традиции», – прокомментировал Юрий Шуманский.

Ну а организатор выставки-конкурса, директор магазина «Бисерная лавка» Анна Федорова отметила, что такие мероприятия повышают уровень мастерства и стимулируют участников получать опыт, изучать новые техники, а также показывают достижения в области бисерного искусства, расширяют границы и соединяют людей, увлеченных одной идеей. Магазин работает в Якутске уже 18 лет и является единственной крупной площадкой, которая объединяет всех мастериц республики.

Выставка будет проходить по 23 июня в Доме дружбы народов имени Кулаковского на 3 этаже.

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