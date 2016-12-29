В Якутске открылась теплая автобусная остановка «Новопортовская»

28 декабря для жителей одного из самых густонаселенных районов Гагаринского округа состоялось знаменательное событие – открылась теплая автобусная остановка «Новопортовская» по ул. Севастопольская.

«За три года проект «Теплая автобусная остановка» стал по-настоящему востребованным среди жителей Якутска, и сегодня мы открываем уже 15-ю по счету теплую остановку. Думаю, что остановка принесет много пользы жителям Гагаринского округа», — сказал заместитель главы города Якутска по развитию сельского хозяйства, торговли и предпринимательства Петр Ефремов.

«Это самый прекрасный новогодний подарок для жителей спального района, где находится пересечение 4 автобусных маршрутов и более 30 многоквартирных домов», — говорит жительница района Наталья Баранова.

Презентацию нового объекта провел директор сети «Теплая автобусная остановка» Алексей Алексеев.

Внутри остановки расположились салон сотовой связи МТС и компания «Росденьги». Для удобства горожан установлены камеры видеонаблюдения, табло для отслеживания прибытия автобусов в режиме реального времени. В помещении предусмотрены комфортные сидячие места, имеется бесплатный доступ к интернету через wi-fi, розетки для зарядки телефонов. Здесь также расположился терминал АКБ «Алмазэргиэнбанк», где можно пополнить транспортную карту или купить новые проездные билеты «Ультралайт». Для обеспечения безопасности предусмотрена кнопка вызова полиции и аптечка первой медицинской помощи.

Отметим, что Окружная администрация города Якутска начала реализацию социально значимого проекта «Теплая автобусная остановка» в рамках муниципально-частного партнерства в 2014 году. В уходящем году пилотный проект «Теплая автобусная остановка» был отмечен дипломом первой степени по результатам Всероссийского конкурса лучших муниципальных практик.

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