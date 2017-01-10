В Якутске открылась новая касса Энергосбыта

В столице республики 10 января открылся новый пункт приема платежей Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго» по адресу: ул. Можайского, 27 А (здание рынка «Белое озеро»).

Новая касса находится в одном из крупных микрорайонов на территории Гагаринского округа Якутска. Открыт пункт приема платежей по многочисленным обращениям жителей. В числе преимуществ – удобное расположение, крупная транспортная развязка.

С учетом предложений жителей разработан график работы пункта. Касса будет функционировать без перерывов и выходных: с понедельника по пятницу – с 10.00 до 19.30; в субботу и воскресенье – с 10.00 до 17.00.

Здесь представлен весь комплекс услуг, оказываемых в пунктах приема платежей Якутского отделения Энергосбыта. В кассе можно оплатить электроэнергию, жилищно-коммунальные услуги, услуги ПАО «Ростелеком», АО «Сахатранснефтегаз» и другие.

Управлять расчетами с «Якутскэнерго» можно и через сервис «Личный кабинет» на сайте энергокомпании: http://yakutskenergo.ru/privat_pers/lk.php.

По вопросам регистрации и работы сервиса можно обращаться в контакт-центр Энергосбыта: тел.: 8(800) 100-22-05, 498-498.