В Якутске оштрафовали водителей грузовиков, не укрывающих сыпучие грузы пологом

Административная комиссия Якутска и инспекторы ГИБДД провели рейд по соблюдению правил перевозки сыпучих материалов. Было выявлено и оштрафовано пять водителей большегрузных авто, перевозивших сыпучие материалы без укрытия кузова пологом.

Рейд проходил на территории микрорайона Даркылах Промышленного округа. Согласно правилам благоустройства города, в целях обеспечения чистоты и порядка запрещается перевозка твердых бытовых отходов, сыпучих и жидких материалов без применения мер предосторожности, предотвращающих загрязнение улиц. Не допускается перевозка сыпучих и жидких грузов в неплотно закрытых кузовах автотранспорта, обязательно укрытие сыпучих грузов брезентовым пологом.

Водители большегрузной техники, занимающиеся перевозкой песка и щебени, даже при наличии специального полога не утруждают себя тем, чтобы плотно закрывать сыпучие материалы. «Они поясняют свои действия тем, что за день совершают несколько рейсов, и не видят необходимости в том, чтобы каждый раз укрывать пологом сыпучие материалы. А у некоторых водителей большегрузных фур пологи и вовсе отсутствуют. Это является нарушением Правил благоустройства и нерадивые водители будут нести административную ответственность», – прокомментировал председатель административной комиссии города Якутска Николай Габайдуллин.

В отношении пятерых водителей, нарушивших правила благоустройства, возбуждены административные дела. Административная ответственность в виде штрафа для физических лиц составляет от 1 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц от 10 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц от 50 до 500 тысяч рублей.

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