В Якутске определены места для запуска фейерверков в новогодние праздники

Окружной администрацией города Якутска определены места для запуска пиротехнических изделий в период празднования новогодних праздников:
|Округа
и пригороды
|Места специализированных площадок
|Автодорожный округ
|Микрорайон Якутской птицефабрики – Набережная сергеляхского озера; Микрорайон ДСК – набережная Сергеляхского озера; Микрорайон Залог – озеро Теплое.
|Гагаринский округ
|Территория Белого озера.
|Губинский округ
|142 квартал, ул. Губина (пустырь); Площадь победы; Озеро Солдатское; Набережная; 202 микрорайон.
|Октябрьский округ
|Пл. Дружбы; оз. Теплое; оз. Сайсары; площадь перед СК «Триумф»; площадь перед ТРЦ «Муус Хайа»; квартал №79; площадь перед зданием КТФ СВФУ; сквер около памятника Семену Дежневу и Абакаяде; площадь перед ПБ «Чолбон»; сквер на перекрестке Лермонтова-Октябрьская.
|Промышленный округ
|Ул. 50 лет Советской Армии, 86 озеро ПТ №16
|Сайсарский округ
|Ул. Лермонтова – Набережная (Оз.Сайсары);
Ул. Билибина – (Оз. Билибина);
Микрорайон Мерзлотки.
|Строительный округ
|Сквер им. Карла Маркса (Дзержинского 23); Пирогова 1 (пустырь перекресток ул. Пирогова-Жорницкого);
Площадь перед магазином Новинка ул. Пионерская 28;
ДЮСШ №5 (площадь перед школой); Строителей 8 (Сквер ЯГИТИ); П. Алексеева 60 – спортплощадка ЯБМК; П.Алексеева 62 – площадь перед Хозмаркетом; Свердлова 2/1 (свободная площадка); Рыдзинского 18/8 – 18/9; Рыдзинского 7/4 -18/1; Пояркова 10-П.Алексеева 18/1;
Пирогова 6 (площадь после снесенного дома Пирогова 4/1).
|Центральный округ
|Комсомольская площадь; оз. Щорса; оз. Талое; Зеленый луг.
|Микрорайон Кангалассы
|Ленина, 5 площадь прилегающая к ДК «Горняк».
|Микрорайон Марха
|Площадка напротив административного здания «Факел» (Газпром); Площадка напротив МСОШ №2 (Кирзавод);
Площадка напротив магазина «Артык» (Остановка Северянка).
|Микрорайон Маган
|Озеро Хомустах; Конечная остановка рейсового автобуса №102 ул. Алымова, 29.
|Микрорайон Пригородное
|ул. Центральной,17; оз. «Большое».
|Микрорайон Табага
|Ул. Пеледуйская, 4; Ул. Каландаришвили, 18 (ДК Кедр);
Ул. Березовая (площадь около магазина ИП «Добрынина В. П.»); с. Старая Табага ул. Лесная, 12 (ДК «Искра»).
|Тулагино-Кильдямский наслег
|с. Тулагино, место протоки Тулагинка.
|Хатасский наслег
|Протока р. Лены; оз. Дьогудай; дамба Малгин; оз. Багарах.
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