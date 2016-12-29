В Якутске определены места для запуска фейерверков в новогодние праздники

Округа и пригороды Места специализированных площадок

Автодорожный округ Микрорайон Якутской птицефабрики – Набережная сергеляхского озера; Микрорайон ДСК – набережная Сергеляхского озера; Микрорайон Залог – озеро Теплое.

Гагаринский округ Территория Белого озера.

Губинский округ 142 квартал, ул. Губина (пустырь); Площадь победы; Озеро Солдатское; Набережная; 202 микрорайон.

Октябрьский округ Пл. Дружбы; оз. Теплое; оз. Сайсары; площадь перед СК «Триумф»; площадь перед ТРЦ «Муус Хайа»; квартал №79; площадь перед зданием КТФ СВФУ; сквер около памятника Семену Дежневу и Абакаяде; площадь перед ПБ «Чолбон»; сквер на перекрестке Лермонтова-Октябрьская.

Промышленный округ Ул. 50 лет Советской Армии, 86 озеро ПТ №16

Сайсарский округ Ул. Лермонтова – Набережная (Оз.Сайсары); Ул. Билибина – (Оз. Билибина); Микрорайон Мерзлотки.

Строительный округ Сквер им. Карла Маркса (Дзержинского 23); Пирогова 1 (пустырь перекресток ул. Пирогова-Жорницкого); Площадь перед магазином Новинка ул. Пионерская 28; ДЮСШ №5 (площадь перед школой); Строителей 8 (Сквер ЯГИТИ); П. Алексеева 60 – спортплощадка ЯБМК; П.Алексеева 62 – площадь перед Хозмаркетом; Свердлова 2/1 (свободная площадка); Рыдзинского 18/8 – 18/9; Рыдзинского 7/4 -18/1; Пояркова 10-П.Алексеева 18/1; Пирогова 6 (площадь после снесенного дома Пирогова 4/1).

Центральный округ Комсомольская площадь; оз. Щорса; оз. Талое; Зеленый луг.

Микрорайон Кангалассы Ленина, 5 площадь прилегающая к ДК «Горняк».

Микрорайон Марха Площадка напротив административного здания «Факел» (Газпром); Площадка напротив МСОШ №2 (Кирзавод); Площадка напротив магазина «Артык» (Остановка Северянка).

Микрорайон Маган Озеро Хомустах; Конечная остановка рейсового автобуса №102 ул. Алымова, 29.

Микрорайон Пригородное ул. Центральной,17; оз. «Большое».

Микрорайон Табага Ул. Пеледуйская, 4; Ул. Каландаришвили, 18 (ДК Кедр); Ул. Березовая (площадь около магазина ИП «Добрынина В. П.»); с. Старая Табага ул. Лесная, 12 (ДК «Искра»).

Тулагино-Кильдямский наслег с. Тулагино, место протоки Тулагинка.