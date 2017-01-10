В Якутске оказывают бесплатную юридическую помощь

Автор -
20

Утвержден график приема граждан в Центре оказания бесплатной юридической помощи на I квартал 2017 года.
Адрес: г.Якутск, ул.Курашова, 24, 5 этаж, каб. №503В (здание Общественного центра)

Дата

Время

В кабинете 503В принимает представитель

Понедельник 09.01.2017

С 11.00 до 13.00

Отдела по делам некоммерческих организаций Управления Минюста России

по Республике Саха (Якутия)

Вторник 10.01.2017

С 15.00 до 18.00

Нотариальной палаты Республики Саха (Якутия)

Среда 11.01.2017

С 14.00 до 16.00

Якутской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции

Российской Федерации

С 16.00 до 18.00

Национальной Ассоциации молодых юристов Республики Саха (Якутия)

Четверг 12.01.2017

С 14.00 до 18.00

Адвокатской палаты Республики Саха (Якутия)

Вторник 17.01.2017

С 14.00 до 16.00

Аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Саха (Якутия)

С 16.00 до 18.00

Управления Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации по Республике Саха (Якутия)

Среда 18.01.2017

С 14.00 до 16.00

Отделения Пенсионного фонда России по Республике Саха (Якутия)

С 16.00 до 18.00

Управления Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации

по Республике Саха (Якутия)

Четверг 19.01.2017

С 14.00 до 18.00

Адвокатской палаты Республики Саха (Якутия)

Понедельник 23.01.2017

С 11.00 до 13.00

Отдела по делам некоммерческих организаций Управления Минюста России

по Республике Саха (Якутия)

Вторник 24.01.2017

С 15.00 до 18.00

Нотариальной палаты Республики Саха (Якутия)

Среда 25.01.2017

С 16.00 до 18.00

Министерства внутренних дел по Республике Саха (Якутия)

Четверг 26.01.2017

С 14.00 до 18.00

Адвокатской палаты Республики Саха (Якутия)

Среда 01.02.2017

С 14.00 до 16.00

Отделения Пенсионного фонда России по Республике Саха (Якутия)

Четверг 02.02.2017

С 14.00 до 17.00

Адвокатской палаты Республики Саха (Якутия)

Понедельник 06.02.2017

С 11.00 до 13.00

Отдела по делам некоммерческих организаций Управления Минюста России

по Республике Саха (Якутия)

Вторник 07.02.2017

С 15.00 до 18.00

Нотариальной палаты Республики Саха (Якутия)

Среда 08.02.2017

С 14.00 до 16.00

Якутской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции

Российской Федерации

С 16.00 до 18.00

Национальной Ассоциации молодых юристов Республики Саха (Якутия)

Четверг 09.02.2017

С 14.00 до 18.00

Адвокатской палаты Республики Саха (Якутия)

Вторник 14.02.2017

С 14.00 до 16.00

Аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Саха (Якутия)

С 16.00 до 18.00

Управления Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации по Республике Саха (Якутия)

Среда 15.02.2017

С 16.00 до 18.00

Управления Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации по Республике Саха (Якутия)

Четверг 16.02.2017

С 14.00 до 18.00

Адвокатской палаты Республики Саха (Якутия)

Понедельник 20.02.2017

С 11.00 до 13.00

Отдела по делам некоммерческих организаций Управления Минюста России

по Республике Саха (Якутия)

Вторник 21.02.2017

С 15.00 до 18.00

Нотариальной палаты Республики Саха (Якутия)

Среда 22.02.2017

С 16.00 до 17.30

Министерства внутренних дел по Республике Саха (Якутия)

Среда 01.03.2017

С 14.00 до 16.00

Якутской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации

Четверг 02.03.2017

С 14.00 до 18.00

Адвокатской палаты Республики Саха (Якутия)

Понедельник 06.03.2017

С 11.00 до 13.00

Отдела по делам некоммерческих организаций Управления Минюста России

по Республике Саха (Якутия)

Вторник 07.03.2017

С 15.00 до 17.00

Нотариальной палаты Республики Саха (Якутия)

Четверг 09.03.2017

С 14.00 до 18.00

Адвокатской палаты Республики Саха (Якутия)

Вторник 14.03.2017

С 14.00 до 16.00

Аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Саха (Якутия)

С 16.00 до 18.00

Управления Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации по Республике Саха (Якутия)

Среда 15.03.2017

С 16.00 до 18.00

Национальной Ассоциации молодых юристов Республики Саха (Якутия)

Четверг 16.03.2017

С 14.00 до 18.00

Адвокатской палаты Республики Саха (Якутия)

Понедельник 20.03.2017

С 11.00 до 13.00

Отдела по делам некоммерческих организаций Управления Минюста России

по Республике Саха (Якутия)

Вторник 21.03.2017

С 15.00 до 18.00

Нотариальной палаты Республики Саха (Якутия)

Среда 22.03.2017

С 14.00 до 16.00

Отделения Пенсионного фонда России по Республике Саха (Якутия)

С 16.00 до 18.00

Управления Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации по Республике Саха (Якутия)

Четверг 23.03.2017

С 14.00 до 18.00

Адвокатской палаты Республики Саха (Якутия)

Среда 29.03.2017

С 16.00 до 18.00

Министерства внутренних дел по Республике Саха (Якутия)

Четверг 30.03.2017

С 14.00 до 18.00

Адвокатской палаты Республики Саха (Якутия)

Телефон для справок 42-27-89

 

0
0

ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫЕЩЕ ОТ АВТОРА