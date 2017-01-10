В Якутске оказывают бесплатную юридическую помощь

Утвержден график приема граждан в Центре оказания бесплатной юридической помощи на I квартал 2017 года.
Адрес: г.Якутск, ул.Курашова, 24, 5 этаж, каб. №503В (здание Общественного центра)
|
Дата
|
Время
|
В кабинете 503В принимает представитель
|
Понедельник 09.01.2017
|
С 11.00 до 13.00
|
Отдела по делам некоммерческих организаций Управления Минюста России
по Республике Саха (Якутия)
|
Вторник 10.01.2017
|
С 15.00 до 18.00
|
Нотариальной палаты Республики Саха (Якутия)
|
Среда 11.01.2017
|
С 14.00 до 16.00
|
Якутской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции
Российской Федерации
|
С 16.00 до 18.00
|
Национальной Ассоциации молодых юристов Республики Саха (Якутия)
|
Четверг 12.01.2017
|
С 14.00 до 18.00
|
Адвокатской палаты Республики Саха (Якутия)
|
Вторник 17.01.2017
|
С 14.00 до 16.00
|
Аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Саха (Якутия)
|
С 16.00 до 18.00
|
Управления Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации по Республике Саха (Якутия)
|
Среда 18.01.2017
|
С 14.00 до 16.00
|
Отделения Пенсионного фонда России по Республике Саха (Якутия)
|
С 16.00 до 18.00
|
Управления Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации
по Республике Саха (Якутия)
|
Четверг 19.01.2017
|
С 14.00 до 18.00
|
Адвокатской палаты Республики Саха (Якутия)
|
Понедельник 23.01.2017
|
С 11.00 до 13.00
|
Отдела по делам некоммерческих организаций Управления Минюста России
по Республике Саха (Якутия)
|
Вторник 24.01.2017
|
С 15.00 до 18.00
|
Нотариальной палаты Республики Саха (Якутия)
|
Среда 25.01.2017
|
С 16.00 до 18.00
|
Министерства внутренних дел по Республике Саха (Якутия)
|
Четверг 26.01.2017
|
С 14.00 до 18.00
|
Адвокатской палаты Республики Саха (Якутия)
|
Среда 01.02.2017
|
С 14.00 до 16.00
|
Отделения Пенсионного фонда России по Республике Саха (Якутия)
|
Четверг 02.02.2017
|
С 14.00 до 17.00
|
Адвокатской палаты Республики Саха (Якутия)
|
Понедельник 06.02.2017
|
С 11.00 до 13.00
|
Отдела по делам некоммерческих организаций Управления Минюста России
по Республике Саха (Якутия)
|
Вторник 07.02.2017
|
С 15.00 до 18.00
|
Нотариальной палаты Республики Саха (Якутия)
|
Среда 08.02.2017
|
С 14.00 до 16.00
|
Якутской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции
Российской Федерации
|
С 16.00 до 18.00
|
Национальной Ассоциации молодых юристов Республики Саха (Якутия)
|
Четверг 09.02.2017
|
С 14.00 до 18.00
|
Адвокатской палаты Республики Саха (Якутия)
|
Вторник 14.02.2017
|
С 14.00 до 16.00
|
Аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Саха (Якутия)
|
С 16.00 до 18.00
|
Управления Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации по Республике Саха (Якутия)
|
Среда 15.02.2017
|
С 16.00 до 18.00
|
Управления Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации по Республике Саха (Якутия)
|
Четверг 16.02.2017
|
С 14.00 до 18.00
|
Адвокатской палаты Республики Саха (Якутия)
|
Понедельник 20.02.2017
|
С 11.00 до 13.00
|
Отдела по делам некоммерческих организаций Управления Минюста России
по Республике Саха (Якутия)
|
Вторник 21.02.2017
|
С 15.00 до 18.00
|
Нотариальной палаты Республики Саха (Якутия)
|
Среда 22.02.2017
|
С 16.00 до 17.30
|
Министерства внутренних дел по Республике Саха (Якутия)
|
Среда 01.03.2017
|
С 14.00 до 16.00
|
Якутской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации
|
Четверг 02.03.2017
|
С 14.00 до 18.00
|
Адвокатской палаты Республики Саха (Якутия)
|
Понедельник 06.03.2017
|
С 11.00 до 13.00
|
Отдела по делам некоммерческих организаций Управления Минюста России
по Республике Саха (Якутия)
|
Вторник 07.03.2017
|
С 15.00 до 17.00
|
Нотариальной палаты Республики Саха (Якутия)
|
Четверг 09.03.2017
|
С 14.00 до 18.00
|
Адвокатской палаты Республики Саха (Якутия)
|
Вторник 14.03.2017
|
С 14.00 до 16.00
|
Аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Саха (Якутия)
|
С 16.00 до 18.00
|
Управления Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации по Республике Саха (Якутия)
|
Среда 15.03.2017
|
С 16.00 до 18.00
|
Национальной Ассоциации молодых юристов Республики Саха (Якутия)
|
Четверг 16.03.2017
|
С 14.00 до 18.00
|
Адвокатской палаты Республики Саха (Якутия)
|
Понедельник 20.03.2017
|
С 11.00 до 13.00
|
Отдела по делам некоммерческих организаций Управления Минюста России
по Республике Саха (Якутия)
|
Вторник 21.03.2017
|
С 15.00 до 18.00
|
Нотариальной палаты Республики Саха (Якутия)
|
Среда 22.03.2017
|
С 14.00 до 16.00
|
Отделения Пенсионного фонда России по Республике Саха (Якутия)
|
С 16.00 до 18.00
|
Управления Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации по Республике Саха (Якутия)
|
Четверг 23.03.2017
|
С 14.00 до 18.00
|
Адвокатской палаты Республики Саха (Якутия)
|
Среда 29.03.2017
|
С 16.00 до 18.00
|
Министерства внутренних дел по Республике Саха (Якутия)
|
Четверг 30.03.2017
|
С 14.00 до 18.00
|
Адвокатской палаты Республики Саха (Якутия)
Телефон для справок 42-27-89