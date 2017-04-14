В Якутске обсуждают присоединение к программе жизнеспособности городов ООН

В окружной администрации города Якутска 12 апреля обсудили вопросы участия столицы в программе профилирования жизнеспособности городов ООН-Хабитат.

Хабитат – это представительство Организации Объединенных Наций (ООН), координирующее все виды деятельности в области устойчивого развития населенных пунктов, ранее распределенных по различным департаментам и организациям системы ООН. В 2012 году в ООН-Хабитат была разработана программа профилирования жизнеспособности городов, целью которой является поддержка и развитие населенных пунктов с точки зрения экологической, социальной и финансовой безопасности. Сегодня участниками программы являются 10 городов-партнеров из 10 стран.

Со 2 по 9 апреля представители окружной администрации, координаторы программы в Якутске прошли стажировку в проектном офисе ООН-Хабитат в Барселоне (Испания). На совещании начальник отдела по внешним и межрегиональным связям Гаврил Кириллин и начальник отдела экономического анализа и контроля Елена Тотонова рассказали об итогах поездки и основных моментах дальнейшей работы.

«На начальном этапе работы будет создан профиль города Якутска, включающий несколько блоков информации по сферам жизнедеятельности, взаимодействия со структурными подразделениями, с федеральными и региональными органами власти в соответствии с требованиями ООН-Хабитат», – рассказал Гаврил Кириллин.

Он отметил, что став участником международной программы, Якутск сможет развиваться в плане устойчивости к различным рискам и угрозам. «Устойчивость» в понимании ООН-Хабитат – это способность городской системы противостоять различным рискам и угрозам, а также поддерживать непрерывность своих функций во время форс-мажорных ситуаций. В ООН-Хабитат выделяют несколько видов рисков и угроз. Сюда входят биологические, антропогенные, климатические факторы: цунами, торнадо, наводнения, пожары, в том числе и финансовые, социальные угрозы, такие как терроризм.

В планах также формирование проектного офиса, координирующего работу программы на территории Якутска, сообщает пресс-служба мэрии.