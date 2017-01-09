В Якутске наступивший год объявлен Годом добра

Новый 2017 год в столице республики объявлен Годом добра. В Строительном округе он стартовал с благотворительной Рождественской елки для детей из многодетных семей и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Праздник для детей организовала Общественная организация «Совет по социальной поддержке населения Строительного округа» совместно с Детским развлекательным центром «Happy Land».

Праздник прошел в дружной атмосфере, ребята с интересом играли на различных детских игровых автоматах, также смогли посетить интерактивный аттракцион 6D, где погрузились в виртуальную реальность. Для них был организован праздничный стол, сообщили в пресс-службе мэрии.

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