В Якутске награждены победители конкурсов «Новогодний Якутск» и «Мой двор – зимняя сказка»

Подведены итоги конкурсов «Новогодний Якутск» и «Мой двор – зимняя сказка» на призы главы города Якутска. На рассмотрение жюри поступило 44 заявки. Общий призовой фонд составил 995 тысяч рублей.

Конкурс «Новогодний Якутск» проводится ежегодно среди предприятий и организаций в целях выявления лучших идей по новогоднему световому оформлению. Организатор конкурса – Служба информации, рекламы и контроля.

В номинации «Лучшая светодиодная объемно-пространственная композиция» 3 место и грант на 45 тысяч рублей достались холдинговой компании «АлмазДевелопмент», генеральный директор Борис Болдахонов, диплома 2 степени и грант на 55 тысяч рублей — компании «Сахабакалея», директор Андрей Дьячковский. Победителем стала рекламно-производственная компания «Репаблик» во главе директора Алексея Дьяконова и выиграла грант на 65 тысяч рублей.

В номинации «Лучшее праздничное световое и иллюминационное оформление фасада здания и прилегающей к нему территории» обладателем диплома 3 степени и гранта на 45 тысяч рублей стал детский сад № 14 «Журавлик», заведующая Людмила Герасимова, диплома 2 степени и гранта на 55 тысяч рублей — компания «Билмарт», генеральный директор Сергей Семенов, диплома 1 степени и гранта на 65 тысяч рублей – компания «Стройкон», директор Иван Полушкин.

В 2016 году в завершение Года кино была учреждена новая номинация «Лучший визуальный видео-контент» среди творческих коллективов и дизайн-студий. Конкурсные ролики были представлены в Дни проведения фестиваля «Зима начинается с Якутии». В номинации диплома 3 степени и гранта на 45 тысяч рублей удостоился Назар Аммосов за видео ролик «История новогоднего спасения», диплома 2 степени и гранта на 55 тысяч рублей — Серафим Федоров за видео-ролик «Зима в Якутске». Победу одержал видео ролик «С Новым годом, Якутск!» Дмитрия Никанорова, который стал обладателем граната на сумму 65 тысяч рублей.

В рамках Года труда прошел конкурс «Мой двор – зимняя сказка» на лучшее зимнее оформление придомовой территории многоквартирных домов с использованием снежных и ледяных фигур, декоративной подсветки, в котором приняли участие управляющие компании, товарищества собственников жилья, советы домов и территориальные общественные советы. Организатором выступила Служба эксплуатации городского хозяйства.

В номинации «Лучшая композиция» диплом 3 степени и грант на 50 тысяч рублей получили Ирина Внукова из мкр. Кангалассы, диплом 2 степени и сертификат на сумму 70 тысяч рублей — УК «Альтаир», генеральный директор Алексей Адамов. Лучшей композицией признана работа УК «Сфера комфорта», генеральный директор Алексей Червяков и удостоена денежного приза в размере 100 тысяч рублей.

В номинации «Лучшее декоративное освещение» дипломом 3 степени и сертификатом на 40 тыс. рублей награждена УК «ЖКХ «Бюджетник», директор Олег Степанов, дипломом 2 степени и сертификатом на 60 тыс. рублей — УК «ЖКХ «Губинский», победу одержало ТСЖ «Солнечный берег», председатель Ольга Алексеева. Товариществу достался сертификат на 80 тысяч рублей.

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