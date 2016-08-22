В Якутске на одну зону трезвости стало больше

«Молодая Гвардия Единой России» совместно с администрацией города Якутска провела акцию «Зона трезвости» в сквере Матери у озера Сайсары.

На территории сквера, где любят гулять с детьми горожане, молодогвардейцы установили несколько табличек с надписью «Зона трезвости».

«Молодая Гвардия Единой России» выступает за здоровый образ жизни без табака и алкоголя, — говорит активист Афанасий Колесов. — Мы полностью поддерживаем политику главы республики Егора Борисова, который неоднократно высказывался, что алкоголь губит людей, и одной из главных прямых или косвенных причин смертности в Якутии, как и по всей России, по-прежнему остаётся злоупотребление спиртными напитками. С этим надо бороться, к этой беде надо привлекать внимание».