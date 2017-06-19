В Якутске издана книга о жизни женщин из малочисленных народов Якутии

В Национальной библиотеке города Якутска состоялась презентация книги «Северянка», автором которой является Татьяна Сивцева. В сборнике увековечены женщины-лидеры, ученые, спортсменки из малочисленных народов Якутии.

На издание сборника ушло около семи лет. По заверению автора, книга поможет школьникам, студентам узнать больше о жизни малочисленных народов Севера.

В зале собрались родственники автора, участницы женской общественной организации «Северянка». Приглашена была министр по развитию институтов гражданского общества Якутии Сардана Гурьева, которая сыграла важную роль в издании данной книги.

«В России «Северянка» – первая книга, написанная по этой теме. Думаю, что следом подтянутся и другие регионы РФ. В нашей книге много духовного, исторического и познавательного материала», – рассказала автор книги Татьяна Сивцева.

Тираж составил 500 экземпляров. Пять книг отдано в национальную библиотеку. В дальнейшем планируется второе издание книги, где будут собраны материалы о матерях, воспитавших лидеров Якутии.

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