В Якутске 4 февраля пройдет акция по профилактике рака

Автор -
35

Якутский республиканский онкологический диспансер приглашает население города Якутска 4 февраля с 9 до 13 часов в здание Саха академического театра им. П.А. Ойунского на акцию по профилактике рака.

Акция проводится в целях ранней диагностики онкологических заболеваний, повышения осведомленности о раке, привлечения внимания к предотвращению, выявлению и лечению этого заболевания.

В этот день горожане смогут получить консультации врачей-онкологов, посетить центр здоровья Республиканского центра медицинской профилактики, посетить мастер-классы по диагностике заболеваний молочной железы,  диагностике злокачественных новообразований органов желудочно-кишечного тракта.

4 февраля — Всемирный день борьбы с раком.  Он был провозглашен «Международным союзом по борьбе с онкологическими заболеваниями».  Рак занимает ведущие позиции в показателях смертности населения в республике. В Якутии рак ежегодно уносит жизни более 1200 человек. И каждый год выявляется около 2000 новых онкологических больных.

0
0

ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫЕЩЕ ОТ АВТОРА