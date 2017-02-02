В Якутске 4 февраля пройдет акция по профилактике рака

Якутский республиканский онкологический диспансер приглашает население города Якутска 4 февраля с 9 до 13 часов в здание Саха академического театра им. П.А. Ойунского на акцию по профилактике рака.

Акция проводится в целях ранней диагностики онкологических заболеваний, повышения осведомленности о раке, привлечения внимания к предотвращению, выявлению и лечению этого заболевания.

В этот день горожане смогут получить консультации врачей-онкологов, посетить центр здоровья Республиканского центра медицинской профилактики, посетить мастер-классы по диагностике заболеваний молочной железы, диагностике злокачественных новообразований органов желудочно-кишечного тракта.