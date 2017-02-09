В Якутске 26 февраля отметят Масленицу

На территории Старого города в Якутске 26 февраля состоится народный праздник «Масленица славная в гости к нам пришла!».
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Начало
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Программа
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12.00
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«Ай, да Масленица!» — зазывание, забавы, игры со зрителями
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12.30
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«Масленица славная в гости к нам пришла!» театрализованное представление ГАРДТ им.А.С. Пушкина
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13.00
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«Играть будем, развлекаться и блинами объедаться!» — концертно – развлекательная программа (конкурсы, игры на улице):
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13.00
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«Где блины, там и мы!» — конкурсная программа (ТР «Кружало»)
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13.00
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«Ярмарка на веселую Масленицу» — сувенирный ряд, выставка – продажа изделий народного творчества (ТР «Кружало»)
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15.00
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«Масленица турнир объявляет, на молодецкие забавы приглашает!» — конкурсное игровое действо (молодецкие потехи):
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15.45
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«От барыни до хип – хопа» — масленичный танцевальный флеш – моб
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16.00
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«Солнышко красно, гори – гори ясно!» — обряд прощения.