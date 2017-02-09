В Якутске 26 февраля отметят Масленицу

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На территории Старого города в Якутске 26 февраля состоится народный праздник «Масленица славная в гости к нам пришла!».

 

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Программа

12.00

«Ай, да Масленица!» — зазывание, забавы, игры со зрителями

12.30

«Масленица славная в гости к нам пришла!» театрализованное представление ГАРДТ им.А.С. Пушкина

13.00

«Играть будем, развлекаться и блинами объедаться!» — концертно – развлекательная программа (конкурсы, игры на улице):

  • «Иван Иваныч Самовар» народный конкурс;

  • «Кто кого перепоет, удивит честной народ» народный конкурс частушек;

  • «Русские узоры» конкурс русского национального костюма.

13.00

«Где блины, там и мы!» — конкурсная программа (ТР «Кружало»)

  • Мастер-класс по выпеканию блинов;

  • Блинные рекорды;

  • Аукцион блинов.

  • «Сударыня – Масленица» выставка – смотр нарядных кукол – назаварников, валенок, валяных вещей.

13.00

«Ярмарка на веселую Масленицу» — сувенирный ряд, выставка – продажа изделий народного творчества (ТР «Кружало»)

15.00

«Масленица турнир объявляет, на молодецкие забавы приглашает!» — конкурсное игровое действо (молодецкие потехи):

  • Перетягивание каната;

  • Метание метлы;

  • Поднятие гири;

  • Блинная эстафета;

  • Народные игры и забавы.

15.45

«От барыни до хип – хопа» — масленичный танцевальный флеш – моб

16.00

«Солнышко красно, гори – гори ясно!» — обряд прощения.
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