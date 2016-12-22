В Якутии запустили проект «Кибербезопасность»

В марте этого года Глава Республики Егор Афанасьевич поручил Молодежному Правительству разработать и запустить проект, направленный на защиту детей в сети интернет. И вот, Молодежное Правительство республики совместно с МВД по РС (Я) запустили проект «Кибербезопасность».

Руководитель МолПрава Денис Белозеров создал рабочую группу, в состав которого вошли Петр Николаев, Виктор Торговкин, Тимур Ханды и Роман Пестерев. Команда поставленную задачу выполнила.

В настоящее время во всем мире наблюдается резкий рост инцидентов в области информационной безопасности, которые имеют широкое распространение и приобретают угрожающий характер. Компьютерные злоумышленники и мошенники используют Интернет для похищения информации, извлечения незаконной прибыли, причинения вреда конкурентам. Ежедневно появляются новые жертвы хакеров и прочих сетевых хулиганов, чаще всего пострадавшие от собственной неосведомленности.