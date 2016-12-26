В Якутии запущены пять газовых котельных

В Якутии запустили пять газовых котельных: 3 – в Чурапчинском и два – в Хангаласском улусах. Об этом сообщили в ГУП ЖКХ РС (Я).

В минувшее воскресенье, 25 декабря, состоялось торжественное открытие сразу трех крупных котельных, которые работают на голубом топливе, в Чурапчинском улусе.

Праздник тепла посетили первый вице-премьер Алексей Колодезников, министр ЖКХ и Э Гаврил Левин, олимпийский чемпион Павел Пинигин, генеральный директор ГУП «ЖКХ РС (Я)» Виктор Омуков и другие.

По словам директора Чурапчинского филиала ГУП «ЖКХ РС (Я)» Георгия Александрова, за короткий срок были построены две мощные котельные «Гимназия» и «Больница» по 15 МВт, а также реконструирована и переведена на газ котельная «Средняя школа» с центральным тепловым пунктом и мощностью 20 МВт.

«Пуско-наладочные работы по переводу котельной на газ начались в начале ноября, через месяц все мероприятия были завершены, и сегодня объект вырабатывает тепло полностью на газу, — рассказывает мастер котельной «Средняя школа» Александр Саввин. – Перевод с сырой нефти на газ выгоден со всех сторон. Это менее хлопотный вид топлива по сравнению с остальными видами. Еще одно преимущество газа – сокращение износа оборудования и уменьшение теплопотерь. Данная котельная обеспечивает теплом практически весь центр села».

Отметим, что 80% населения Чурапчинского улуса обеспечены теплом. Только за последние три года коммунальщики подключили к теплу более тысячи жилых домов.

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Торжественный запуск газовых котельных после реконструкции состоялся в конце прошлой недели и в Хангаласском улусе. Работники Хангаласского филиала ГУП «ЖКХ РС (Я)» уверены, что установка новых энергоэффективных и электросиловых котлов с меньшей мощностью и высоким КПД приведет к экономии топливно-энергетических ресурсов.

Уже после введения 15 октября нового оборудования в котельной «Селекционная» наблюдается экономия в потреблении электроэнергии – 23,5 процентов и природного газа – 28,7 процентов.

Необходимо отметить, что техническое перевооружение котельной «РММ» Хангаласский филиал ГУП «ЖКХ РС (Я)» осуществлял из собственных дополнительных средств. Для автономного снабжения электроэнергией и базы ремонтно-механической мастерской в котельной поставили газопоршневую установку с высоким КПД, позволяющую снижать расход топлива.

Как отмечает начальник производственно-технического отдела Хангаласского ЖКХ Елена Деньгина, выполненные мероприятия направлены не только на экономию топлива и электрической энергии, но и на улучшение качества услуг.