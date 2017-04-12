В Якутии выпускникам-отличникам снизят требования к стажу для поступления на госслужбу

В Ил Тумэн в работе находится проект республиканского закона, устанавливающий снижение требований к стажу для поступления на государственную службу для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием.

Для государственной гражданской службы в Якутии установлены квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу, знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей.

Проектом закона лицам, имеющим дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома предлагается установить требования к стажу для замещения ведущих должностей гражданской службы – не менее одного года стажа. Для замещения ведущих должностей гражданской службы установлены квалификационные требования не менее двух лет стажа гражданской службы или не менее четырех лет стажа работы по специальности, направлению подготовки.

Основанием для внесения законопроекта, призванного стимулировать студентов и магистрантов получать более качественное образование и способствовать привлечению на госслужбу талантливой молодежи, послужил указ президента РФ.

Законопроектом также устанавливается порядок исчисления стажа по специальности. Так, при исчислении стажа государственной гражданской службы для замещения должности гражданской службы в указанный стаж предлагается включать периоды замещения должностей федеральной государственной гражданской службы, гражданской службы субъектов РФ, воинских должностей и должностей федеральной государственной службы иных видов, государственных должностей, муниципальных должностей, должностей муниципальной службы и иных должностей в соответствии с федеральными законами. Об этом сообщает пресс-служба Ил Тумэна.

Также в соответствии с вышеуказанным указом президента РФ, в законопроекте уточнены периоды работы, учитываемые при исчислении стажа работы по специальности.