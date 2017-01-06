В Якутии выполняется план по вводу жилья и переселению граждан из аварийных домов

По итогам 11 месяцев 2016 года в республике введено 457,380 тысяч кв. метров жилой площади. В том числе 189,958 тыс. кв. м. индивидуального жилья, построенного населением, что на 16,8% выше ввода за аналогичный период 2015 года. К концу года ожидается выполнение плана по вводу жилья общей площадью не менее 600 тысяч кв. метров.

В рамках республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы» в 43 муниципальных образованиях региона планируется ликвидировать 491,06 тыс. кв. м. аварийного жилья, расселить около 30 тысяч человек из почти 12 тысяч жилых помещений.

По состоянию на 15 декабря 2016 года расселено 15 237 граждан из 5 773 жилых помещений площадью 239,69 тыс. кв. м. (49% от целевого показателя программы).

До конца года планируется расселить 21 622 гражданина из 7 577 жилых помещений площадью 341,79 тыс. кв. м. аварийного жилья, что составит почти 70% от общего целевого показателя программы.

По информации министерства архитектуры и строительного комплекса РС(Я), в основном ввод объектов в эксплуатацию ожидается в декабре 2016 года.

Согласно федеральному законодательству расселение производится тремя способами: путем строительства нового жилья; путем выкупа квартир на вторичном рынке; путем предоставления собственникам денежной компенсации по оценочной стоимости.

Программа имеет важное социальное значение, так как благодаря ей в муниципальных образованиях республики происходит обновление жилищного фонда, что способствует повышению уровня жизни и сокращению оттока населения. В этой связи муниципальные образования производят расселение аварийного жилья по большей части путем строительства новых объектов.