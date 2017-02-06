В Якутии отметят День сына

Во второе воскресенье апреля в Якутии будут отмечать День сына. Глава республики сегодня, 6 февраля 2017 года, подписал Указ № 1720 об установлении Дня сына в Республике Саха (Якутия).

День сына учрежден в целях укрепления института семьи и семейных ценностей, учитывая важное общественно-политическое значение воспитания достойных сыновей. Праздник отныне будет отмечаться ежегодно во второе воскресенье апреля.

Инициативу об учреждении Дня сына внесло Якутское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Матери России» (председатель Борисова П.П.).

Новая традиция послужит укреплению семейных ценностей, роли будущего отца семьи и воспитания достойного сына Родины.

День сыновей в мире отмечается ежегодно 22 ноября.