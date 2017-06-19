В Якутии в этом году заготовят почти 500 тысяч тонн сена

В республике после летних праздников начнутся дни по заготовке кормов. План-задание по кормозаготовке по республике в этом году составляет 484 972 т сена, 18 902 т силоса и 11 850 т сенажа.

Ударная сенокосная работа ожидается в муниципальных образованиях с наибольшим поголовьем крупного рогатого скота и лошадей. Так, по сообщению министерства сельского хозяйства республики, Мегино-Кангаласский улус должен заготовить 13 246 т сена, 2 000 т силоса и 1 150 т сенажа. Чурапчинский улус заготавливает 40 983 т сена, 800 т силоса.

Более 30 тысяч тонн сена планируется заготовить в Сунтарском (35 378 т), Таттинском (36 531 т, Усть-Алданском (35 466 т), Амгинском (31 469 т), Намском (30 458 т), Нюрбинском (32 738 т).

В северные улусы также доведен план по кормозаготовке. Сегодня составлен прогноз заготовки грубых кормов с учетом максимального освоения сенокосных угодий внутри территорий муниципальных образований и создание страхового запаса грубых кормов.

«В целом, во всех муниципальных образованиях проведены комплексные работы по исполнению важнейшей сельскохозяйственной кампании. Так, проведены ремонтные работы подъездных дорог и мостов в труднодоступные угодья, построены и отремонтированы изгороди сенокосных угодий, силосные траншеи, доведены до мест организации работы ГСМ, хозяйства обеспечились комплектационными материалами для силосования и сенажа. Огромная работа проведена по ремонту и обновлению кормоуборочной техники. Сельскохозяйственные предприятия, товаропроизводители республики готовы к проведению кормозаготовительной кампании», – сообщают в минсельхозе Якутии.