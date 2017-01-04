В Якутии в 2016 году построено десять новых школ

В Якутии в прошедшем году построено десять зданий школ на 1465 мест, а также создано более 11 тысяч новых мест в общеобразовательных учреждениях, сообщает управление по работе со СМИ АГиП региона.

Для перехода на односменное обучение разработана государственная программа «Содействие созданию новых мест в общеобразовательных организациях Республики Саха (Якутия) в соответствии с прогнозируемой потребностью на 2016 — 2025 годы».

Согласно ей в 2016 году велись строительство школ, капитальный ремонт, реконструкция, приобретение зданий и помещений, также оптимизирована загруженность общеобразовательных организаций.