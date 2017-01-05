В Якутии в 2016 году построено 10 детских садов

В 2016 году в районах и городах Якутии возведено 10 зданий детских садов на 887 мест.

Напомним, что в 2015 году была ликвидирована очередность в детские сады для детей от 3 до 7 лет.

В прошлом году правительство республики приступило к решению следующей задачи – обеспечить дошкольным образованием детей младше трех лет. В соответствии с планом, с 2016 по 2019 годы необходимо обеспечить 13720 мест, из них в прошлом году создано 3649 мест, сообщает управление по работе со СМИ администрации главы и правительства Якутии.