В Якутии учредят День сына

Во второе воскресенье апреля в Якутии будут отмечать День сына. Такую инициативу внесло Якутское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Матери России» (председатель П.П. Борисова).

В Министерстве по делам молодежи и семейной политике республики разработан и находится на согласовании проект Указа Главы Республики Саха (Якутия) «Об установлении Дня сына». Проект прошел общественное обсуждение в улусных организациях женщин, местных отделениях Якутского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери России».

Напомним, ежегодно 22 ноября в мире отмечается добрый семейный праздник – День сыновей. Всемирный день сыновей успел завоевать любовь у населения нашей планеты, потому как все любящие родители стремятся дать своим детям, своим сыновьям – будущим отцам, все самое лучшее, подарить детям любовь и приятные слова. Также это прекрасный повод выразить благодарность своему ребенку за то, что он сделал жизнь родителей намного краше, осмысленнее, сказать о том, как они гордятся своим сыном, его успехами, заслугами и закрепить все это символическим подарком.