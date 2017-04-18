В Якутии стартовала Декада подписки

Во всех отделениях Почты России в Якутии с 17 по 27 апреля проходит Всероссийская декада подписки на второе полугодие 2017 года. В эти дни читатели могут выписать газеты и журналы с дополнительной скидкой от издателей-участников декады, а также по скидкам собственного каталога Почты России и другим подписным каталогам, представленным в отделениях почты. Скидки, предоставляемые во время декады, могут варьироваться и достигать 40%.

18 апреля в операционном зале Главпочтамта Якутска в 12 часов пройдет Единый день подписчика. Читателей ждут издатели печатных СМИ: медиа-группа «Ситим», детский издательский дом «Кэскил», журнал «Байанай», издательский дом «Ил Тумэн». Операторы почтовой связи проконсультируют всех желающих и помогут подобрать нужное издание. Во всех отделениях почтовой связи республики также любой желающий может принять участие в благотворительной акции «Дерево добра» и оформить подписку в адрес социальных учреждений республики – детского дома, социально-реабилитационного центра, дома престарелых и инвалидов. Список социальных учреждений есть у операторов почтовой связи. Во время прошлой подписной кампании на первое полугодие якутяне оформили около двух тысяч благотворительных подписок.

Дополнительно к скидкам издательств Почта России снижает стоимость доставки печатных СМИ на 10% для федеральных и 15% для республиканских и районных газет. Дополнительно предоставляется скидка для социально-значимых СМИ.