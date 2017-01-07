В Якутии стартовал проект «Социальные инновации»

Председатель правительства Якутии Евгений Чекин 30 декабря провел первое заседание Клуба социальных инноваций, прошедшее в Институте новых технологий.

Напомним, что на встрече в начале декабря с молодежным правительством республики премьер рассказал о планах по открытию ряда новых общественных площадок. Одна из них, «Клуб социальных инноваций», начала работу, и первое заседание прошло в виде неформального общения.

Открывая встречу, Евгений Чекин подчеркнул, что новая площадка по задумке должна собирать людей по интересам, тех, кому небезразличны вопросы развития общества.

Премьер отметил, что «Клуб социальных инноваций» – это площадка для прямого общения представителей различных общественных институтов, которые имеют какое-либо отношение к социальной сфере.

Формат встречи предполагает неформальное общение, обмен мнениями в целях генерирования новых идей, стратегии, технологий, которые будут способны найти применение для решения социально-значимых задач, вызывающих социальные изменения в обществе.

Евгений Чекин обратил внимание, что в процессе общения будут обсуждаться социальные инновации в ракурсе внедрения новых механизмов в жизнь. То есть, краудсорсинг как новая информационная технология, которая собирает заинтересованных людей в одном месте и дает возможность предлагать свои идеи на заданную тему, комментировать и обсуждать, дорабатывать и выбирать лучшие.

В ходе общения своими идеями поделились представители студенческого бизнес-инкубатора «Oreh» СВФУ имени М.К. Аммосова, директор благотворительного фонда «Харысхал», исполнительный директор Русского географического общества, представители ИТ-индустрии, руководитель общественной организации «Лучики света» и другие.