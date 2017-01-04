В Якутии средствами республиканского маткапитала «Семья» воспользовались 2816 семей

В Якутии в 2016 году 1 849 семей получили сертификаты республиканского материнского капитала «Семья», всего же его средствами воспользовалась 2 816 семей на общую сумму 300,7 миллиона рублей. Об этом ЯСИА сообщили в управлении по работе со СМИ АГиП региона.

С 1 января 2016 года на 5,8% проиндексированы размеры всех денежных выплат и пособий гражданам, имеющим детей. Государственную социальную помощь на основе социального контракта получили 982 малоимущие семьи.

Кроме того, введены дополнительные меры поддержки семей с детьми. Это предоставление единовременной выплаты за счет средств республиканского материнского капитала «Семья» в размере 15 000 рублей. Так, на 1 декабря 2016 произведено 835 выплат на сумму более 11 миллионов рублей.

Выплачивалось единовременное социальное пособие в размере, равном сумме величины прожиточного минимума для детей на каждого ребенка. По данным Минтруда Якутии, с момента реализации проекта поступило около 7000 заявлений от семей с детьми.