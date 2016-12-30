В Якутии создают благоприятные условия для охраны труда

В Якутии специальная оценка условий труда должна охватить все предприятия до конца 2018 года. Предложение озвучено на Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений под председательством первого вице-премьера Алексея Колодезникова.

«На фоне снижения общего уровня производственного травматизма за последние годы, уровень профессиональных рисков остается достаточно высоким, данное положение может усугубиться и влиянием экономической нестабильности на предприятиях и организациях» , — проинформировал комиссию министр труда и социального развития республики Александр Дружинин.

Глава Минтруда подчеркнул, что реализацию комплекса мер по улучшению условий и охраны труда работников обеспечит правильная организация проведения специальной оценки условий труда, которая предусмотрена в проектной программе «Улучшение условий и охраны труда в Республике Саха (Якутия) на 2015-2017 годы».

По итогам реализации Программы предполагается сократить удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда до 37,5%. При этом Минтруда предложил провести специальную оценку всеми предприятиями до конца 2018 года.

В настоящее время в республике специальная оценка условий труда проведена в 350 организациях на 16929 рабочих местах, где занято 29600 работников, из них женщин — 9 919. Оценка «вредные условия труда» установлена на 34% рабочих мест от их общего количества, на которых проведена спецоценка.

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