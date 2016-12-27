В Якутии создан общественный Комитет по развитию конкурентной среды и системы закупок

В Торгово-промышленной палате республики состоялось первое заседание общественного Комитета по развитию конкурентной среды и системы закупок.

Состав Комитета сформирован из представителей бизнеса, государственных заказчиков и государственных органов, к ведению которых отнесены вопросы развития конкуренции, развития малого и среднего предпринимательства, регулирования контрактной системы в сфере закупок, взаимодействия власти, гражданского общества и его институтов.

Комитет образован решением Президиума ТПП РС(Я) для консолидации усилий предпринимательского сообщества и уполномоченных государственных органов по повышению качества регуляторной среды для бизнеса. Глава Якутии Егор Борисов в своём послании к Государственному собранию 24 ноября определил развитие местного производства как приоритетное направление для всех уровней власти.

Поэтому регуляторные акты на площадке Комитета будут рассматриваться, в первую очередь, с точки зрения их способности формировать спрос и стимулировать сбыт продукции (товаров, работ и услуг) местных поставщиков и производителей.

«Правильно организованный и ориентированный на общественные нужды бизнес является основой благополучия в любом государстве. От него зависит и создание рабочих мест, и наполнение бюджета, и уровень доходов населения. Таким образом, можно сказать, что взаимодействие бизнеса и власти в своей основе предполагает их взаимную заинтересованность друг в друге. Только при условии открытого, конструктивного диалога между бизнесом и властью можно гарантировать создание максимально благоприятных условий для предпринимательской инициативы, повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности якутских компаний» — считает председатель Комитета Надежда Субурусская.

На первом заседании утверждён План работы Комитета на 2017 год и определены основные направления работы.

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