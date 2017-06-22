В Якутии собирают помощь пострадавшим от паводка в селе Березовка

На Гражданском форуме-2017 был дан старт благотворительной акции в помощь жителям села Березовка Среднеколымского улуса, пострадавшим от весеннего паводка.
В рамках акции 27 июня в Доме дружбы народов им. Кулаковского состоится благотворительный концерт в помощь жителям Березовки, пострадавшим от наводнения.
В концерте участвуют известные ансамбли коренных малочисленных народов Севера, артисты Мария Бурнашова, Наталья Бриз, Михаил Уманов, а также самодеятельные исполнители из села Березовка. Начало в 18:30. Цена билета 300 рублей.
Напомним, в этом году, в результате весеннего паводка был полностью подтоплен Березовский наслег Среднеколымского улуса Якутии. За время наводнения было эвакуировано 184 человек, из них 55 детей. После отступления воды их дома будут не в пригодном для проживания состоянии, потеряны вещи и продовольственные запасы.
Несмотря на то, что им будет выделена единовременная материальная помощь с государственного бюджета, северянам необходима помощь и сострадание жителей нашей огромной республики. Для восстановления жилых домов, приобретения строительных материалов, теплых вещей, подготовки к зимнему сезону 2017-2018гг. потребуются финансовые средства.
Глава Среднеколымского района Евгений Слепцов обратился к жителям республики с просьбой поддержать и внести посильную помощь по сбору средств для пострадавших от паводка в селе Березовка.
Оказать помощь можно по следующим реквизитам:
Получатель платежа:
ИНН 1423002219
КПП 142301001
Расч.счет: №40101810100000010002
Получатель: УФК по Республике Саха (Якутия) (Улусная (районная) администрация МО «Среднеколымский улус (район)» л/сч 04163209220
БИК: 049805001
Банк плательщика: Отделение — НБ Республика Саха (Якутия) г. Якутск
КБК: 101 2 07 05030 05 0000 180 ОКТМО 98646000
Назначение платежа: Помощь пострадавшим в с. Березовка.