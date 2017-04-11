В Якутии распределены субсидии на жилье для молодых семей в 2017 году

На обеспечение жильем молодых семей из федерального и республиканского бюджета выделено 611 миллионов рублей. В 2017 году получателями социальных выплат на улучшение жилищных условий станут 1 005 молодых семей по всей республике.

10 апреля подписано соответствующее постановление председателем правительства республики Евгением Чекиным.

В 2017 году на финансирование данной подпрограммы в Якутии предусмотрено 361,177 млн. рублей из федерального бюджета, 250,0 млн. рублей из государственного бюджета Республики Саха (Якутия), 210 660,228 тыс. рублей из средств местных бюджетов.

Согласно порядку реализации, распределение субсидий муниципальным образованиям производится пропорционально объему софинансирования из местных бюджетов.

Так, на обеспечение жильем молодых семей наибольший объем совокупных бюджетных средств предусмотрен в следующих муниципальных образованиях: ГО «Город Якутск» – 117,0 млн.руб., Мирнинский район – 65,3 млн.руб., Таттинский улус – 62,3 млн.руб., Оленекский эвенкийский национальный район – 58,7 млн.руб., Ленский район – 58,5 млн.руб., Алданский район – 52,5 млн.руб., Намский улус – 50,0 млн.руб., Сунтарский улус – 39,0 млн.руб., Амгинский улус – 30,4 млн.руб., Нюрбинский улус – 20,3 млн.руб.

Социальные выплаты составляют 30-35% от расчетной (средней) стоимости жилья и могут быть использованы на приобретение или строительство жилья, оплату первоначального взноса или погашение основной суммы долга по ипотечному (жилищному) займу.

По информации министерства архитектуры и строительного комплекса Якутии, выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты будет производиться органами местного самоуправления в течение апреля-мая текущего года.