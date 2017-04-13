В Якутии проводится конкурс короткометражных мультфильмов для школьников

Министерство образования и науки республики и ресурсный центр «Юные якутяне» проводит конкурс мультфильмов о родном городе или улусе. Заявки принимаются до 20 мая.

Конкурс мультипликационных фильмов проводится в рамках реализации государственной программы «Сохранение и развитие якутского языка в Республике Саха (Якутия)». Учредителем является министерство образования и науки республики.

Принимают участие учащиеся 1-11 классов образовательных организаций республики.

Конкурсные работы принимаются до 20 мая. Заявки и работы отправлять по адресу: г. Якутск, ул. Ломоносова, 35/7, каб. 9 либо по e-mail: mooedd@mail.ru. Контактный телефон: 8(4112)34-45-16.

Эксперты рассмотрят материалы с 20 по 25 мая, награждение победителей конкурса состоится 1 июня.

Мультфильм должен быть на якутском языке и рассказывать об истории и достопримечательностях района, города, села, деревни. Хронометраж – не больше 3 минут, а размер файла не должен превышать 50 Мб по е-mail и 500 Мб на диске или флэш-накопителе.