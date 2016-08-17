В Якутии пройдет Неделя пропаганды трезвости с 5 по 11 сентября. Программа Недели будет обширной, сообщили в Управлении Госалкогольконтроля.

Во всех учебных заведениях Якутии пройдут классные часы пропаганды трезвости и культуры здоровья. В медицинских учреждениях организуют Неделю пропаганды трезвого и здорового образа жизни. В улусах и городах республики жители смогут посетить книжные выставки, посвященные теме ЗОЖ.

Указом Главы Республики Саха (Якутия) вторая пятница сентября объявлена Днем пропаганды трезвости.

Горожане и гости столицы увидят спектакль «Оборотень» (по мотивам произведения А.Е. Кулаковского «Арыгы»). На улицах пройдут культурно-массовые и спортивные мероприятия, игровые программы на открытых площадках городов, сел (флешмоб скандинавской ходьбы «Трезвый шаг», уличные танцы, конкурсы рисунков и др.).

В рамках недели трезвости в Якутске состоится Конгресс под названием «Арктика без алкоголя». В нем примут участие представители со всей республики – люди, которые непосредственно решают проблему алкоголизма, представители общественных объединений и активисты трезвеннического движения.

Ожидается участие представителей арктических регионов России, Дальневосточного и Сибирского федерального округа.

11 сентября — Всероссийский день трезвости

Основным направлением Конгресса станет обучение новым технологиям по предотвращению табачной, алкогольной и других наркотических зависимостей. Также во время проведения Конгресса будут работать секции, на которых выступят приглашенные гости с мировой репутацией — Карпов Анатолий Михайлович, заведующий кафедрой психиатрии и наркологии Казанской медицинской академии, доктор медицинских наук, профессор, эксперт по наркотизму по линии Интерпола, академик Международной академии Психологических наук (Казань), Бачинин Игорь Владимирович, доцент Уральского государственного педагогического университета, председатель Иоанно-Предтеченского Всероссийского братства «Трезвение» Русской Православной Церкви и Маюров Александр Николаевич — академик, президент Международной академии трезвости (Н. Новгород).

На Конгрессе будет работать выставка социальных проектов и программ, направленных на профилактику употребления психоактивных веществ, пропаганду трезвого и здорового образа жизни.

Все основные мероприятия Конгресса пройдут в Культурном центре «Сергеляхские огни».

Вход свободный.