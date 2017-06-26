В Якутии пройдет конкурс дояров

Сайылык Дьаам в селе Абага Амгинского улуса 5-6 июля встретит лучших дояров Якутии – операторов машинного доения на профессиональном республиканском конкурсе. Об этом сообщает пресс-служба минсельхоза Якутии.

Участники конкурса будут соревноваться по разборке и сборке доильных аппаратов, подготовке доильной установки к работе и самих животных к доению, по уходу за доильной установкой после дойки. Также будут соревноваться в теории – всем участникам будут представлены вопросы по физиологии молокообразования и молокоотдачи, основам кормления молочного скота, гигиене содержания животных, получению молока высокого санитарного качества, технике безопасности.

Во время семинара для участников соревнования будет организован семинар-совещание, где выступят с информациями, лекциями специалисты, ученые селекционно-племенной работы животноводства республики.

Конкурс профессионального мастерства работников молочного скотоводства проводится ежегодно.