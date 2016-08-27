В Якутии появятся пропагандисты грудного вскармливания

Материнское молоко – залог к устойчивому развитию ребенка, заявила председатель ЯРО Всероссийского общественного движения «Матери России» Прасковья Борисова 26 августа на семинаре, приуроченном к V Неделе грудного вскармливания в Якутии.

«Грудное молоко необходимо для здоровья малыша и его матери. Однако сегодня далеко не каждая женщина придерживается этих принципов, чаще всего из-за отсутствия элементарных знаний», — сказала Прасковья Борисова.

По ее словам, кормление грудью – это трудоемкий и времязатратный процесс: «Мамы стараются идти легким путем – использовать искусственные смеси. И они не знают, что по своему составу и свойствам грудное молоко – это самая уникальная жидкость в природе, в нем содержатся около 400 компонентов, которые невозможно воссоздать».

Для того, чтобы исправить ситуацию нужны специально обученные люди, подчеркнула Борисова. «Мы предлагаем организовать пропагандистскую работу по поддержке и популяризации грудного вскармливания. На местах добровольцы будут проводить общественные акции в пользу молока, работать индивидуально с каждой женщиной, сотрудничать с родильными отделениями», — сообщила лидер движения «Матери России» в Якутии.

Неделя грудного вскармливания проводится в республике уже в пятый раз, семинар стал ключевым мероприятием этого события. В нем приняли участие представители республиканского Минздрава, ведущие специалисты страны из Научного центра здоровья детей, ФИЦ питания, биотехнологий и безопасности пищи и РНИМУ имени Н.И. Пирогова.