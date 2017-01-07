В Якутии помогли подключиться к внешним источникам теплоснабжения 2918 семьям

В 2016 году в отрасли жилищно-коммунальное хозяйство в Якутии обеспечена планомерная работа по подготовке и надежному прохождению отопительного сезона.

За год оказано материальной помощи на подключение к централизованным источникам теплоснабжения 680 семьям, на подключение к электроотоплению – 221 семье. Всего подключено к внешним источникам теплоснабжения 2918 семей, в том числе к центральному отоплению – 1399 семей, к электроотоплению – 1519 семей.

Конструктивная работа совместно с кредитными организациями в коммунальном комплексе дает определенные результаты. Так, совместно с АКБ «Алмазэргиэнбанк» запущена в работу программа льготного кредитования населения по благоустройству жилья. В 2016 году выдано 314 кредитов, наибольшее количество, которых выдано в Вилюйском, Горном, Сунтарском и Таттинском районах.

Как считают в министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона, потребность населения в благоустройстве жилья имеется. Необходимо продолжить данный механизм с охватом еще большего населения, как в районных центрах, так и в отдаленных населенных пунктах с использованием новых инженерных технологий индивидуального благоустройства жилья.

Так, по поручению главы Якутии в бюджете на 2017 год предусмотрены средства на предоставление беспроцентных займов населению в целях комплексного благоустройства индивидуальных жилых домов.

Наряду с газификацией населенных пунктов осуществляется перевод на газовое топливо котельных ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)». В 2016 году велось строительство и реконструкция 5-ти котельных с переводом нефтяного на газовое топливо в населенных пунктах Чурапчинского и Мегино-Кангаласского улусов. Также применен механизм энергосервисного контракта, который позволил привлечь внебюджетные источники финансирования на перевод котельной в селе Чурапча с оптимизацией 2-х котельных.

В 2017 году предстоит газифицировать еще 15 котельных в Чурапчинском, Горном, Верхневилюйском и Мегино-Кангаласском улусах путем заключения концессионных соглашений и энергосервисных контрактов