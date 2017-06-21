В Якутии отопительный сезон полностью завершился

Сегодня АО «Теплоэнергосервис» последним из структурных предприятий ПАО «Якутскэнерго» прекратило подачу тепла населению в арктическом Усть-Янском районе Якутии, завершив отопительный сезон 2016-2017 года.

«Нынешний отопительный период пройден без аварийных ситуаций, обращений жителей на некачественное теплоснабжение не поступало», – сообщают в компании.

Для энергетиков Якутии уже давно начался следующий активный период – в разгаре кампания по подготовке к зиме 2017-2018, под пристальным вниманием руководства энергохолдинга проводятся ремонты, завоз топлива и оборудования в отдаленные северные районы Якутии. Нынешним летом предприятие завезет более 70 тысяч тонн грузов для нужд энергообъектов с помощью водного транспорта, основной объем которого – топливно-энергетические ресурсы.