В Якутии почтили память героев Сталинградской битвы

Сегодня отмечается один из Дней воинской славы – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Якутяне почтили память героев и возложили цветы к мемориальной плите Сталинграда на площади Победы в столице республики.

В торжественном митинге и возложении цветов к мемориалу участвовали ветераны Великой Отечественной войны, представители правительства и мэрии, а также общественность и молодежь города.

Зампредседателя Госсобрания (Ил Тумэн) Якутии Ольга Балабкина отметила важность события: «Сегодня, находясь на площади Победы, на которой стоят мемориальные камни городам-героям, мы отдаем дань памяти и уважения тем, кто участвовал и спас нашу жизнь в битве под Сталинградом. Именно она остается самой кровопролитной битвой».

Министр труда Александр Дружинин назвал имена живых свидетелей тех событий, в Якутии их осталось всего трое. Все они обладатели почетных орденов и званий. Это жители столицы 93-летний Петр Петрович Рыбкин, 95-летний Михаил Николаевич Соколов, а также 97-летний вилюйчанин Николай Сидорович Николаев.

Перед собравшимися воспоминаниями поделился участник Великой Отечественной войны Михаил Дмитриевич Попов: «Я был призван на фронт 8 августа 1942 года. Тогда начиналась подготовка к Сталинградской битве, а я принимал участие в боях под Харьковом. Казалось, что враг упорно старался пробиться, но советские солдаты и народ помешали ему в этом».

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19 ноября 1942 года советские войска перешли в контрнаступление под Сталинградом. Сдача города тогда приравнивалась не только к военному, но и идеологическому поражению. 31 января 1943 года командующий группировкой немецких войск Ф. Паулюс сдался в плен. 200 героических дней обороны Сталинграда вошли в историю, как самые кровопролитные и жестокие. При обороне города погибли и были ранены более семисот тысяч советских солдат и офицеров. Сталинградская битва стала крупнейшей сухопутной битвой в ходе Второй мировой войны и одним из переломных моментов в ходе военных действий, после которых немецкие войска окончательно потеряли стратегическую инициативу.