В Якутии плата за коммунальные услуги не должна превысить 8,5%

С 1 июля 2017 года ожидается очередное повышение платы за коммунальные услуги. По предварительным данным, предельный индекс роста тарифов на электроэнергию для населения Якутии доведен в 3,8%. На газ, по прогнозу Минэкономики России, ожидается повышение на 3,9%.

«Плата за коммунальные услуги с 1 июля 2017 года увеличится для населения не более, чем на 8,5%. Это максимальный размер повышения», — сообщили ЯСИА в Госкомцен республики.

В ведомстве отмечают, что максимальная величина прежде всего коснется владельцев благоустроенных квартир, где предоставляется полный набор коммунальных услуг. В среднем же размер роста платежа в Якутии составит 6%, а у проживающих в неблагоустроенном доме повышение платы не превысит и это значение.