В Якутии перекрыли крупный канал сбыта контрафактного алкоголя

Сотрудники Управления ФСБ Якутии перекрыли крупный канал сбыта контрафактного алкоголя в Якутске. 20 тысяч бутылок спиртосодержащей продукции с надписями «Родник Сибири» и «Пять Озер» изъято из незаконного оборота. Суррогат предназначался для распространения средним и мелким оптовым магазинам, а также кафе и увеселительным заведениям Якутска.

Согласно проведенной МВД Республики экспертизе, изъятое спиртное оклеено поддельными акцизными марками.

По оценкам специалистов здравоохранения, фальсифицированный алкоголь несет в себе смертельную угрозу, способен причинить существенный вред здоровью. Именно использование спирта – пропилового, амилового или метилового в изготовлении суррогата приводит к тяжелым последствиям. Эксперты приравняли «паленку» к употреблению сильнейших психотропных препаратов.

По данному факту следственным подразделением УФСБ в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции».

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление соучастников преступления, а также выявление и документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности, сообщили в пресс-службе УФСБ Якутии.