В Якутии отметят 50-летие Вилюйской ГЭС

На юбилейные мероприятия Вилюйской ГЭС и города Удачного предусмотрены 161 млн рублей. Почти половину необходимых средств — около 79 млн рублей- выделяет «Якутскэнерго». В совещании республиканского оргкомитета в Мирнинском районе 23 января обсудили план по празднованию 50-летия пуска первого гидроагрегата Вилюйской ГЭС и 50-летия города Удачный.

«Пуск первого агрегата Вилюйской ГЭС – событие огромной важности для развития алмазодобывающей промышленности и социально-экономического развития Западной Якутии. Энергия Каскада Вилюйских ГЭС транспортируется в населенные пункты 7 муниципальных районов и очень важно, что в план юбилейных мероприятий, посвященных знаменательной дате, включены строительство и капитальный ремонт жилья, реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса «Каскад», снос ветхого жилья в поселке Чернышевский. Особо значимое событие – строительство православного храма», – прокомментировал итоги совещания глава ПАО «Якутскэнерго» Олег Тарасов.

Основные юбилейные мероприятия пройдут в октябре 2017 года. К важному событию поселок гидростроителей и энергетиков обещают благоустроить, отремонтировав внутрипоселковые дороги и скверы, снести ветхое жилье. Ярко и на высоком уровне пройдут культурно-массовые и спортивные мероприятия. Открытие православного храма также планируется в дни празднования 50-летия пуска станции.

На все юбилейные мероприятия предусмотрены 161 млн рублей из республиканского, районного, местного бюджетов, а также из внебюджетных источников ПАО «Якутскэнерго».