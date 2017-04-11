В Якутии отбирают подрядные организации для программы капремонта

Министерство ЖКХ и энергетики республики продолжает формирование реестра подрядных организаций для оказания услуг и выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

10 апреля комиссия под председательством заместителя министра ЖКХ и энергетики Якутии Наталии Чукавиной провела предварительный отбор подрядных организаций, имеющих право принимать участие в электронных аукционах на проведение оценки технического состояния и проектирование капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе замене лифтов. Членами комиссии рассмотрено 16 заявок, из них в реестр вошли 8 организаций.

На сегодняшний день в сводный реестр входит 41 организация.

Основными причинами, по которым организации не проходят отбор, являются отсутствие полного объема требуемых документов, отсутствие квалифицированного персонала и опыта работ, сообщают в министерстве.