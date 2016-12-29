В Якутии официально открыт Год экологии и ООПТ

В Якутии 28 декабря состоялось торжественное закрытие Года российского кино РФ и передача эстафеты Году экологии и особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

Министр культуры и духовного развития Владимир Тихонов в своем выступлении отметил, что якутский кинематограф за этот год вышел на новый уровень развития.

«Якутские фильмы приобретают всё большую популярность в России и за рубежом, успешно участвуют в российских и международных кинофестивалях. В этом году по республике открыто более десяти кинотеатров и кинозалов. Создан Совет по развитию киноиндустрии при Правительстве региона. На федеральном уровне при участии Якутии снимаются две кинокартины: «Созвездие Марии» и «Тыгын Дархан», — сказал он.

В этот вечер государственными наградами были отмечены ветераны и отличившиеся работники якутского кинематографа.

Председатель оргкомитета Года кино, заместитель Председателя Правительства РС(Я) Алексей Дьячковский в торжественной обстановке передал символ Года экологии и ООПТ министру охраны природы РС(Я) Сахамину Афанасьеву.

Сахамин Миланович подчеркнул, что Якутия завершает Год кино со значительными успехами и выразил уверенность в том, что наступающий Год экологии и особо охраняемых природных территорий будет таким же плодотворным и результативным.

«Республика Саха (Якутия) активно включилась в работу по подготовке и проведению Года на территории региона. На уровне Правительства создан Оргкомитет под председательством вице-премьера-министра сельского хозяйства Петра Алексеева, в который вошли представители органов исполнительной власти, науки, предприятий и общественности, утвержден План мероприятий, состоящий из 9-ти крупных разделов, включающих 53 мероприятия», — заявил министр.

Бесспорным ориентиром работы на 2017 год Сахамин Афанасьев назвал ежегодное Послание Президента страны Владимира Путина. В Послании были поставлены задачи по реализации федеральных экологических норм, регулирующих вопросы по обращению с твердыми коммунальными отходами, ликвидации накопленного экологического ущерба, в том числе по внедрению проектного управления, привлечения гражданского общества в решении задач по совершенствованию природоохранного законодательства, сохранению редких видов животных и растений.

«В целях реализации послания Главы Республики Саха (Якутия) продолжится работа по внедрению природопользователями наилучших доступных технологий в области охраны окружающей среды, развитию экологического туризма на базе особо охраняемых природных территорий», — заявил министр.

Министр охраны природы отметил, что первостепенные задачи, поставленные Президентом страны, необходимо взять на вооружение и реализовать в течение 2017 года.

Программу торжественного вечера продолжил концерт «Жизнь. Музыка. Кино» с участием симфонического оркестра Филармонии Якутии и солистов Государственного театра эстрады.