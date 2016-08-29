В Якутии объявлен конкурс на лучшее произведение для детей дошкольного и школьного возрастов

Как сообщили ЯСИА в министерстве по развитию институтов гражданского общества, на конкурс принимаются произведения на русском и якутском языках по трем жанрам: повесть, рассказ, сказка.

В конкурсе могут принять участие все желающие без какого-либо ограничения по возрасту и роду деятельности.

Конкурсные работы принимаются до 10 декабря 2016 года. Все победившие и отмеченные произведения будут опубликованы на страницах газет «Кэскил», «Юность Севера», журналов «Чуораанчык», «Колокольчик», на мобильном приложении.

Авторам лучших произведений (на якутском и русском языках по отдельности) присуждаются денежные премии.

Желающие участвовать в конкурсе могут ознакомиться с положением на официальном сайте министерства по развитию институтов гражданского общества (minobchestvo.sakha.gov.ru) и на сайте Минкультуры Якутии (minkult.sakha.gov.ru)