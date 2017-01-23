В Якутии обсудили предложение Ирины Слуцкой

На днях в адрес руководства республики поступило письмо Председателя Президиума Добровольного физкультурного союза Ирины Слуцкой по вопросу открытия отделения лечебной физической культуры в Якутской городской клинической больнице.

Напомним, что в ноябре прошлого года Ирина Слуцкая обсуждала данный вопрос с заместителем председателя правительства Якутии Алексеем Дьячковским. Также в ходе визита приняла участие в работе «круглого стола» на тему «Физическая активность как элемент профилактики сахарного диабета и его осложнений» и провела мастер-класс по фигурному катанию для детей с диабетом.

Ирина Слуцкая обратилась с предложением провести поэтапную модернизацию специализированной эндокринологической службы в Якутии, в частности создания на базе Якутской городской клинической больницы отделения лечебной физкультуры, где подготовленные инструкторы могли бы заниматься с больными сахарным диабетом и давать им рекомендации.

Заместитель министра здравоохранения Якутии Людмила Вербицкая подчеркнула, что работа по модернизации эндокринологической службы в республике ведется постоянно. Однако в настоящее время есть определенные трудности, которые связаны, в первую очередь, с материально-технической базой. Сейчас эндокринологическая служба разделена на два учреждения – стационар и диспансер. Они находятся в разных зданиях, у каждого свой руководитель, свои штаты, финансирование и так далее. Более того, диспансер находится в приспособленном помещении, на первом этаже жилого дома и не соответствует требованиям, предъявляемым к медицинским учреждениям. Поэтому сейчас не представляется возможным создание в одном из учреждений специализированного отделения ЛФК – для этого нет ни помещения, ни оборудования. При этом в планах Министерства здравоохранения выделение для эндокринологической службы отдельного помещения. Тогда все службы будут располагаться в одном здании, тогда же появится возможность создания отделения или кабинета ЛФК.

Заведующая кафедрой «Пропедевтическая и факультетская терапия с эндокринологией и ЛФК» Любовь Сыдыкова подтвердила готовность университета оказать методическую помощь в реализации проекта и вести научно-исследовательскую работу в данном направлении, в том числе по выработке рекомендаций для врачей и спортивных тренеров.

Понимание вопроса, поддержку в его решении также высказали представители Управления здравоохранения и Якутской городской клинической больницы.

Но, как всегда, вопрос упирается в финансирование, которое необходимо как для расширения материально-технической базы, так и для оплаты труда медицинских сотрудников. В то же время озвученный план размещения эндокринологической службы в одном здании открывает при его реализации новые возможности для лечения больных.

«Мы готовы к сотрудничеству с Добровольным физкультурным союзом и с радостью воспользуемся предложением о взаимопомощи. Это может касаться и получения от Союза методических рекомендаций, обучения на его базе специалистов, помощи с его стороны в приобретении оборудования для лечебной физкультуры. Всё, что касается здоровья наших граждан, обсуждается в первостепенном порядке, мы всегда открыты для диалога», – сказала Ольга Балабкина, заместитель Председателя Ил Тумэн.

Во время «круглого стола» прозвучало мнение, что такой популярный сегодня вид физической активности, как скандинавская ходьба, весьма эффективное средство предупреждения и предотвращения развития осложнений при сахарном диабете. Расходы на здравоохранение – это большая статья в государственном бюджете. Но их можно оптимизировать, пропагандируя здоровый образ жизни, в том числе, привлекая к нему людей с ограниченными возможностями здоровья, к примеру, больных сахарным диабетом. Профилактика, раннее диагностирование, своевременное обращение за помощью к специалистам – всё это будет способствовать выявлению болезни на ранней стадии. А ведя активный образ жизни, мы сможем уйти от диабета по-скандинавски, подытожила Ольга Балабкина.