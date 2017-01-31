В Якутии намерены передать муниципалитетам полномочия по выплате пособий на детей-сирот

Правительство республики одобрило законопроект, которым муниципальным образованиям передаются полномочия по выплате денежных средств приемным семьям на детей-сирот и оставшихся без попечения родителей.

«Федеральные полномочия будут делегированы муниципальным образованиям, чтобы не было задержек по выплате», — прокомментировал министр труда и соцразвития Александр Дружинин.

В ведомстве полагают, что такой шаг позволит не вносить изменения в закон о бюджете, а оперативно регулировать процесс приказами министерства финансов, навести порядок на местах при перечислении выплат.

«Действительно, в настоящее время есть определенная сложность: муниципалитеты не так четко отрабатывают по перечислению субсидий, освоению и отчетности. Мы вынуждены чуть ли не каждый день регулировать перечисления», — добавил глава ведомства.