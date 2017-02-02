В Якутии на «дальневосточных» гектарах могут появиться отдельные селения

Люди, получившие «дальневосточный» гектар, смогут объединяться в отдельные селения. Соответствующие рекомендации подготовили в Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, сообщили ЯСИА в пресс-службе ведомства.

«Доступная и информативная инструкция будет полезна получателям «дальневосточных» гектаров, которые подают коллективные заявления на земельные участки, а также тем, у кого они расположены рядом друг с другом», — подчеркнули в АРЧК ДВ.

Методическое пособие разработано на основе анализа обращений граждан, поступающих на «горячую линию» программы. Это вопросы, связанные с организацией совместного управления несколькими участками, обеспечением их необходимой инфраструктурой.

Особое внимание уделено вопросам выбора участка, подготовки и подачи документов на получение земли в пользование, приобретению статуса земель населенного пункта, взаимодействию с органами власти и совместному обустройству земельных участков, перспективам приобретения земли в собственность, а также разработке внутренних «правил общежития».

Разработкой рекомендаций агентство занималось при содействии фонда «Института экономики города». По мнению генерального директора фонда Александра Пузанова, спрос на появление и развитие селений продиктован двумя факторами: в России есть группы населения, которые хотят реализовать себя «на земле».

«В методических рекомендациях отдельный раздел посвящен получению статуса населенного пункта, поскольку это создает совершенно иные условия для выстраивания взаимодействия с органами власти, возможностей подведения коммуникаций. В части возможностей самоорганизации на земельных участках мы видим потенциал развития именно на Дальнем Востоке территориального общественного самоуправления во вновь формирующихся селениях», — отметил Пузанов.

Генеральный директор АРЧК ДВ Валентин Тимаков сказал: «Уверен, что уже в этом году мы увидим первые селения на «дальневосточных» гектарах. Агентство готово способствовать распространению лучших практик».

Пошаговая инструкция по созданию селений размещена на сайте Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке в разделе «Дальневосточный гектар».